Multa contratual de fidelidade poderá ser cancelada caso cliente comprove que perdeu emprego

Nesse último final de semana a Deputada Federal Jéssica Sales (MDB) cumpriu agenda no Vale do Juruá. Na cidade de Cruzeiro do Sul, a parlamentar celebrou mais um pacote de investimentos na segunda maior cidade do Acre, que somam cerca de 2 milhões de reais.

Só para Cruzeiro do Sul, já foram mais de 37 milhões destinados pela parlamentar desde o seu primeiro mandato.

entre as entregas estão o Centro de Multiuso no bairro do Telegrafo, passarelas em alvenaria no bairro da Várzea e veículos e equipamentos para o Educandário e o Conservatório Musical.

Kátia Rejane Rodrigues, Procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, agradeceu os investimentos. “Hoje só temos a agradecer a deputado pela sensibilizar em trazer esses equipamentos que vão ajudar no conservatório”.

Jéssica Sales garantiu a chegada de mais veículos. “Já tem empenhado um ônibus para o conservatório e veículos para Missão Família e o Conselho Tutelar. Quando vejo o resultado e o brilho no olhar dessas crianças é o maior prazer que tenho como representante do povo.