Muito a se explicar!

O secretário Paulo Wadt terá muito o que explicar na Assembleia Legislativa sobre as graves acusações feitas pela deputada federal Mara Rocha (PSDB), do seu comportamento nada republicano no governo. Ele é o pivô da crise entre o governador Gladson Cameli (Progressista) e Mara. “Temos denúncias do Paulo Wadt ter nomeado, para Cargo em Comissão, uma sócia e funcionários de suas empresas de consultoria. Temos denúncias, também, de constrangimentos e ameaças dele a servidores da SEPA e EMATER. Temos denúncia de intimidação aos pecuaristas para venderem suas propriedades às pessoas de outros estados, onde o secretário estaria agindo como corretor de imóveis”, denuncia a tucana. Segundo ela, o governador foi informado de tudo! A oposição quer Paulo Wadt se explicando no Legislativo. Pelo visto, ele tem muito a dizer.

. Entre ficar com a deputada federal Mara e o vice-governador Rocha, a executiva tucana fica com ela.

. Muito embora não hostilize o vice!

. Não apostem um dólar furado nessa crise entre a deputada Mara e o governador Gladson Cameli.

. Vão perder o vi l metal!

. Essa briga não prospera!

. Para o vice-governador, por exemplo, ela nem existe!

. Como diz o filósofo Zé Ruela, “Tudo é uma questão de ponto de vista”.

. A briga é só no mundo da representação política.

. William Churchill dizia que na política a pessoa é morta e ressuscita muitas vezes.

. Os adversários políticos do governo estão arquivando toda a lambança para usar na campanha de 2022.

. Pois foi exatamente o que a oposição fez!

. É do jogo!

. O cara, às vezes, é um mal governador, prefeito, senador, deputado e ganha bem uma reeleição, às vezes é o contrário.

. Ex-prefeita e ex-deputada Leila Galvão em casa, curtindo a filhinha de um mês, é só felicidades!

. O sentimento maternal é muito forte!

. Na verdade, a população de Brasileia tem um carinho e um amor muito grande pela Leila; não é prá menos:

. Dedicou seus melhores anos de sua vida a cidade e a região.

. Em Plácido de Castro surge um novo nome na disputa pela prefeitura no ano que vem: o do ex-prefeito Tavares (Progressista).

. Pelo que se sabe, muito bem avaliado!

. Em Manoel Urbano o PT vai disputar a prefeitura com o Izaute Barroso, ex-chefe do Depasa.

. Consta que foi o executor do programa “ruas do povo” na cidade.

. O ex-prefeito Rodrigo Damasceno continua filiado ao PT.

. “Já preparou a égua, a Expoacre está chegando”?!

. Vai ser um teste para o governo avaliar sua capacidade de organização do evento”.

. Me disse um morador de rua nas imediações da biblioteca pública:

. “A pessoa luta para ser alguém na vida e no final das contas acaba não sendo nada porque morre; melhor não ser mesmo”.

. Citou William Shakespeare: “Ser ou não ser”

. E a conversa continuou…

. Perguntei sobre o que achava de política, respondeu:

. A cidade era prá ser o lugar onde deveríamos nos sentir felizes, mas a maioria dos políticos só quer poder, status, dinheiro e fama.

. E sobre o amor…

. Respirou fundo e tascou:

. “Uma grande ilusão, amor verdadeiro só de mãe”. (excluindo a mãe do menino Rhuan).

. Me pediu o do almoço e seguiu seu caminho.

. Bom dia!

. P.S. A intenção dos tucanos ao lançarem a Mara para o Senado em 2022 era para abrir diálogo e não para arranjar uma baita briga, governador!