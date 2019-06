Moradores da Estrada do Lixão fecham via em protesto contra a prefeitura

Nesta terça-feira, 25, os moradores da Estrada do Lixão, no bairro Jardim Santa Helena, voltaram a fecharam a via em protesto contra o abandono por parte da prefeitura de Cruzeiro do Sul. Eles garantem que só vão reabrir a estrada quando a prefeitura sanar os problemas como as péssimas condições da via principal do bairro, a falta água e retirar do local uma Unidade de Compostagem da ONG CBCN, que atrai muitas moscas para o local.

Francisco Pinho, uma das lideranças do movimento, cita que na última vez que fecharam a via, um assessor da prefeitura de Cruzeiro do Sul, foi até lá e garantiu serviços que não foram executados. “O assessor do prefeito, o Marivaldo Valente, falou que no período de 10 dias as máquinas estariam aqui mas até o momento não apareceram as máquinas”, cita.

Os moradores já estão fazendo churrasco no local do fechamento da via e garantem que vão permanecer lá até que a prefeitura inicie obras de melhoria das vias e a solucione a falta d’água.