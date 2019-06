Minoru, queima da bíblia e fogo amigo

Tomou conta das redes sociais vídeos procurando queimar a imagem do ex-Reitor da UFAC, Minoru Kinpara. Um dos vídeos mostra uma festa de Rock na Universidade Federal do Acre em que estudantes estão queimando uma Bíblia. E no outro a Mara Rocha, então apresentadora da TV-GAZETA, anunciando o ato acontecido na UFAC. Os vídeos destacam que tudo aconteceu quando Minoru era Reitor e numa forma clara de mostrá-lo perante o eleitorado cristão de que, como autoridade maior da UFAC na época, não se posicionou sobre o ato. A intenção deste fogo amigo é claro: querendo passar para a opinião pública ser ele ateu. A divulgação é atribuída a um dos candidatos a prefeito do bloco aliado, que apareceu mal na última pesquisa sobre a eleição municipal de Rio Branco. E o Minoru, nem se filiou! Prepare o lombo que ainda vem muita lambada de cipó de fogo a caminho. O sistema é bruto.

VEM DA BASE GOVERNISTA

Os ataques de queimação contra o Minoru Kinpara não partem de nenhum segmento da esquerda, seja do PT ou PCdoB, mas foram montados e divulgados nas redes sociais por membros de partidos aliados do governo e contrários à candidatura do Minoru a PMRB.

REAÇÕES FORTES

Os vídeos são só aperitivos do que está a caminho contra a candidatura do professor Minoru Kinpara e vindo de partidos com interesses em candidaturas próprias à prefeitura da capital.

FAÇA-SE A LUZ

A prefeita Socorro Neri vai executar num convênio com a Energisa a iluminação da estrada do aeroporto, parques e de algumas ruas da capital. Isso se chama comer problema pela beirada.

ÚNICO A FAVOR

O deputado federal Alan Rick (DEM) é o único da bancada federal acreana na Câmara Federal a favor do decreto de armas do presidente Jair Bolsonaro. Os demais foram contra ou ficaram no muro sobre a matéria. O Alan tem se sido firme a favor das pautas de campanha do Bolsonaro.

MUITO FIRME

Fui ontem ao Palácio Rio Branco tomar um café a convite do governador Gladson, onde passou a despachar. O encontrei muito tranqüilo e firme na sua decisão de não mais aceitar pressão política. Chegou à conclusão de que, ou adota esta postura ou seu governo será de intrigas.

UMA PROVA DE CONFIRMAÇÃO

Uma prova de confirmação de que tudo o que publiquei no BLOG DO CRICA foi dito por ele. Ou não me chamaria para tomar café no seu gabinete no dia seguinte. Óbvio ululante, diria Stanilau Ponte Preta. E segue o jogo político. Se no seu programa na rádio quis pincelar um tom mais ameno é outra história. Não é surpresa para quem tem décadas na política.

NÃO MEXE NA AGRICULTURA

Gladson Cameli voltou a repetir ontem o que disse ao BLOG DO CRICA, no domingo: “não vou demitir o secretário de Agricultura, Paulo Wadt, para agradar a deputada federal Mara Rocha”. Se vir a aceitar a pressão e com isso ser desmoralizado no que prometeu, problema dele e não do BLOG. Em política até boi voa, por isso não duvido de nada. A coluna só registra fatos.

TIÃO BOCALOM

O governador revelou um fato interessante durante a conversa de ontem pela manhã. De que o ex-prefeito Tião Bocalom só ainda não está no seu governo porque não quer. Abriu as portas da EMATER. Mas a história tem outros capítulos: é só ler a Nota do Bocalom nesta coluna.

NÃO É PRECISO DESENHAR

Não obriguei ninguém me dar entrevista e nem coloquei a faca no pescoço de ninguém para falar. O que publiquei na primeira conversa que tive com o Gladson Cameli no domingo foi ele ter dito que, já que o PSDB diz que a Segurança não é da cota dos tucanos, ele então passaria a cota para o seu gabinete. Não é preciso desenhar. Ou é?

NÃO ACONTECIA COM O JV

Acompanhei o governo do Jorge Viana, o mais político entre os governantes petistas. Sabia exercer o poder. Os aliados da FPA tinham espaço na sua administração. Mas nenhum deles ousava lhe colocar contra a parede com pressão para tirar este ou aquele secretário. Cortava o papagaio na subida. Assim que tem de ser: parceria sim, mas quem manda é o governador.

PERDE A AUTORIDADE

Quando um governador fica refém uma vez de um político a porteira ficará aberta para que outros políticos pratiquem o mesmo tipo de pressão. E adeus governabilidade. Não sei se o Gladson vai cumprir a promessa de reagir às pressões. Se ele reagir decola, se não embica.

PROMESSA CUMPRIDA

Enquanto alguns estão se lançando candidatos ao Senado, a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) vai avançando em novas conquistas. É da sua lavra a iniciativa para a construção do Colégio Militar de Senador Guiomard, cujas obras estão em execução.

TUCANOS NÃO QUEREM BRIGA

O presidente do PSDB, Correinha, disse ontem ao BLOG DO CRICA que sentou com o governador Gladson e saiu com a certeza de que algumas situações de pendências serão resolvidas e o partido continuará afinado com o governo. E que buscar espaços é da política.

TUCANO DO BICO LARGO

Traduzindo para o popular, o que disse o presidente do PSDB: além de todo sistema de Segurança, Fundação Cultural, os tucanos têm bico largo, querem mais cargos no governo.

NÃO ENTENDO O ROCHA

Sempre sou muito sincero. Até com amigos de longas datas como o vice-governador Major Rocha. Todos os cargos da Segurança foram de sua indicação, e diz que não nomeou ninguém?

DECISÃO DE GOVERNO

O tucano Correinha não quis comentar a exigência da deputada federal Mara Rocha (PSDB) de que, ou o Gladson demite o secretário de Agricultura, Paulo Wadt, ou ela sairá da base do governo. “Nomear ou demitir é da alçada do governador”, esquivou-se na resposta.

CONTINUA O MISTÉRIO

Ninguém consegue decifrar o mistério sobre quem trouxe esta empresa Murano ao Acre, que continua papando tudo que é de obras no Estado, pegando caronas em outras licitações de fora. Alguém tem de ser o padrinho desta empresa, não cairia no Acre sem mão no ombro.

SEM POLITICAGEM

O Edvaldo Magalhães é um dos deputados que mais tenho respeito pela sua inteligência e ser um bom parlamentar. Mas é politicagem convocar o secretário de Agricultura, Paulo Wadt, para ser ouvido na ALEAC em cima de ilações de adversários. Há coisas mais importantes.

ABRE-ALAS

O assessor pessoal do governador, Ricardo França, é uma espécie de pajem, de abre-alas da misteriosa e muda secretária de Saúde, Mônica Feres. No mínimo foi uma indicação sua. É quem fica lhe comboiando para cima e para baixo. Mas sem responder: para que veio?

BOCALOM ABRE O JOGO

Sobre declaração do governador Gladson Cameli na coluna, o ex-prefeito Tião Bocalom se posicionou em Nota: “Meu caro, Luis! Em novembro do ano passado recebi do governador Gladson, em seu gabinete de Senador, o convite para lhe ajudar no governo na área do agronegócio. Eu lhe respondi: Governador, eu quero ajudar o nosso Estado, e fazendo um bom trabalho vou lhe ajudar muito! O tempo passou e não me chamaram para nada e, no início de Abril, tive uma nova conversa com o governador em seu gabinete. Novamente me convidou para participar, sem falar o cargo. Pediu para eu falar com o Paulo Wadt (secretário de Agricultura). Liguei para o Paulo para tentar marcar uma conversa com ele, para definirmos onde e como seria o meu trabalho. Infelizmente, o Paulo ao atender o telefonema, disse que já havia falado com o governador e já veio com a proposta de assumir a EMATER. Eu disse a ele, ok, mas assim não, Paulo! Você é meu amigo pessoal de tantos anos e precisamos sentar para conversamos sobre trabalho. Ele disse que estava sem tempo, ao que eu lhe disse: então eu não quero, porque não estou atrás de cargo, eu estou querendo ajudar o governo para dar resultados e, sem uma conversa contigo para definirmos nosso trabalho, não aceitarei. Ao mesmo tempo eu pensei: o Governador que é o Governador sentou comigo para conversar. Desligamos o telefone e tudo ficou com dantes. ..Eu jamais aceitaria um cargo para ter status e receber um salário. Para falar em dinheiro, há mais de 4 anos, quando tirei do Estado a minha Rainha (esposa) para tratar de sua saúde, os meus rendimentos mensais somados ao dela, não pagam metade das minhas atuais despesas, e além de minha família, estou me desfazendo de meu pouco capital que me resta. Veja ai, Luis, que se eu estivesse pensando apenas no dinheiro, sem me importar com resultados, já estaria lá dentro do governo. O Governo do Gladson precisa dar certo, porque eu não aguentaria mais 18 anos lutando contra o PT. Forte abraço”.

NUNCA FAÇO ISSO

Não costumo nunca quebrar o perfil da coluna de notas curtas. Mas como se trata de um dos políticos mais sérios do Acre, e como era uma explicação necessária, publico na íntegra.