Juízes Marcelo Coelho e Mirla Regina tomam posse na Corte Eleitoral do Acre

Os juízes de Direito Marcelo Coelho de Carvalho e Mirla Regina da Silva tomaram posse na manhã desta segunda-feira, 24, nos cargos de membros efetivos da Classe de Juiz de Direito do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), para o biênio 2019/2021.

As posses ocorreram em sessão solene no plenário do Tribunal, da qual participaram autoridades, familiares e amigos dos empossados. Além da Corte Eleitoral, composta pela presidente do TRE-AC, desembargadora Regina Ferrari, o vice-presidente e corregedor, desembargador Elcio Mendes e os juízes-membros, Marcos Motta, Armando Dantas Júnior e Geraldo Fonseca Júnior, compuseram a mesa de honra o procurador regional eleitoral, Vitor Hugo Teodoro, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma e o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Genilson Leite.

Após o ato de posse, o vice-presidente, desembargador Elcio Sabo Mendes saudou os empossados em nome dos demais membros da Corte, ressaltando que o TRE-AC está com a missão grandiosa de conduzir o pleito eleitoral de 2020 e que a chegada dos juízes para compor a Corte Eleitoral será de grande valia neste momento, e completou: “os magistrados possuem predicados suficientes para manter elevado o debate nesta Corte, visto que ambos possuem rica experiência na Justiça Eleitoral”.

O juiz Marcelo Coelho disse ter consciência das responsabilidades inerentes ao cargo e prometeu, diante dos demais membros e convidados, colaborar com a Justiça Eleitoral do Acre. Ele mencionou o aplicativo e-Título, desenvolvido de forma colaborativa entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o TRE-AC, reafirmando a sua admiração por esta justiça especializada, referência mundial diante dos avanços tecnológicos.

A juíza Mirla Regina saudou todos os presentes e agradeceu as boas-vindas desejadas pelo vice-presidente em nome da Corte. Ela disse que a Justiça Eleitoral tem o exercício da democracia como o maior valor e que se sente honrada em atuar no TRE acreano em um momento tão importante desse debate. “O papel da Justiça Eleitoral é crucial no processo de construção da democracia. É esse papel que traduz a razão de existir desta justiça”, destacou.

A presidente do Tribunal, desembargadora Regina Ferrari, declarou encerrada a sessão solene após desejar boas-vindas aos empossados. “Deixo aqui registrado o engrandecimento do TRE acreano ao receber dois excelentes magistrados na sua composição. Vamos todos juntos, irmanados nessa grande construção da democracia”, finalizou.