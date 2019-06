Ex-secretário de Gladson diz que Acre só sairá da crise se investir na construção civil

O ex-secretário de Planejamento do governo Gladson Cameli, Raphael Bastos, exonerado do cargo em abril, usou as suas redes sociais no último final de semana para afirmar que país e o Acre vem vivendo um momento delicado. “Atravessamos uma das mais duras crises econômicas com reflexos reais no desemprego, nos índices de segurança pública e na precarização de serviços essenciais de saúde e educação”, pontua.

Bastos defende que os representantes do executivo em todas as esferas façam reflexões profundas sobre esse momento. “Algumas ações precisam ser tomadas, o mercado não irá mais esperar, em Janeiro tínhamos grandes expectativas que se falava em crescimento de mais de 2,5% esse ano, hoje poucos meses depois se conseguirmos com o mesmo otimismo chegarmos a 1% já será uma grande vitória, e se o “barco” continuar a deriva, sem sombra de dúvidas, teremos os mesmos resultados negativos de anos anteriores”, explica.

“No cenário nacional, o “milagre” será a reforma da previdência, que trará aos grandes players disposição aos novos investimentos, já aqui no Acre, onde temos uma economia tão frágil, no popular “economia do contracheque”, estamos tendo uma real oportunidade com um verão promissor”, enfatiza o ex-secretário de Planejamento que foi exonerado do cargo por bater de frente com o núcleo duro da Casa Civil, comandado por “ungidos” do Conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Malheiro, que detêm grande influência no governo de Gladson Cameli.

“Para um retomada econômica, precisamos aquecer o setor da construção civil, pois esse trás resultados imediatos, juntamente com setor de serviços e comércio aquecidos sem dúvida teremos um ambiente mais propício para geração de emprego e renda. Sem uma intervenção imediata do poder público, vamos vivenciar uma espiral negativa, onde quem dispõe de recursos para investir, irá retirar do mercado seus recursos, para meios de rendimentos mais conservadores até que se tenha ambiente econômico favorável. Como acreano e empresário que mora aqui, torço para que os nossos governantes ainda esse ano, possam mudar essa situação, e trazer as respostas que todos aguardamos esperançosos”, finalizou.