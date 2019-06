Bolsonaro decide revogar decreto que facilita porte de arma de fogo

A deputada Antônia Sales (MDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 25, para apresentar indicações de melhorias estruturais no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá e agradeceu ao Governo do Estado por consertar a máquina de perfuração de poço artesiano que vai garantir o abastecimento da unidade.

A parlamentar verificou de perto que sua indicação na semana passada foi de imediato atendida. “Agradeço ao governo que por meio da direção do Deracre no Juruá arrumou o caminhão e maquinário de perfurar o poço artesiano. O gasto para o conserto foi de R$ 500 mil. Lembrando que este equipamento ficou abandonado pelas gestões passadas durante 20 anos”, destacou.

Antônia Sales cobrou ainda que a secretária estadual de saúde, Mônica Feres visite ou encaminhe seus gestores para conferir de perto as principais necessidades dos hospitais e unidades de saúde do Estado nos municípios.

Para finalizar seu pronunciamento, a deputada destacou que recebeu a informação que o autoclave do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá vem atendendo a sua demanda e de outras unidades, além do setor de lavanderia que vem trabalhando com equipamentos que precisam de conserto. “Estaremos aqui para elogiar, mas também para cobrar quando necessário” disse a parlamentar.