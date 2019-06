Apostas e trading esportivo: entenda a diferença entre as práticas

Um intenso serviço de recuperação e terraplanagem iniciou nessa segunda-feira, 24, na Avenida Guanabara, situada no município de Sena Madureira. O trabalho, que abrange desde as proximidades do ‘Morro do Macaco Molhado’, no bairro do Bosque, até a entrada do bairro Vitória, vai perdurar durante toda esta semana. Após os serviços iniciais, a secretaria de Obras vai dar início à implementação de uma nova tecnologia para asfaltar a via.

A novidade nos trabalhos fica por conta da execução do micro revestimento asfáltico com polímero, uma tecnologia bem mais resistente e que irá garantir a pavimentação e reconstrução da referida avenida, bem como para revestimentos futuros em outras vias do município.

De acordo com o presidente da URBSENA, Edson Cameli, a nova tecnologia garante ainda economia de recursos e maior durabilidade nos serviços executados. O trabalho é realizado pela ONG CBCN, por meio de uma empresa de Santa Cruz, que também realizara o mesmo serviço no município de Cruzeiro do Sul, onde recebeu diversos elogios pela qualidade do revestimento, o mesmo que será aplicado em Sena Madureira.

Por enquanto, a gestão municipal atua com ações de recuperação, terraplanagem, tratamento de base e saneamento básico, antes de aplicar o revestimento asfáltico com polímero, já a partir da próxima semana. É o que explica o subsecretário de Obras, Fabricio Moreira.

A ação é uma realização da prefeitura de Sena Madureira, com apoio da secretaria de Obras e da URBSENA, empresa de urbanização do município. Participam do serviço o subsecretário de Obras, Fabricio Moreira e o presidente da URBSENA, Edson Cameli.