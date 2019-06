Antônia Sales cobra atenção com as unidades de saúde do Estado

Dezenas de policiais civis se concentram entre a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e o Palácio Rio Branco desde as primeiras horas desta terça-feira, 25, numa paralisação nacional da categoria. Os profissionais manifestam-se contrário a uma mudança no texto da Reforma da Previdência.

A nova proposta do presidente Jair Bolsonaro preocupa o Sindicato dos Policiais Civis do Acre (SINPOL). Segundo os policiais, o futuros dos servidores está significativamente afetado, uma vez que, segundo eles, a aposentadoria dos policiais civis não está mais mantida no sistema de seguridade social, diferentemente dos policiais militares e bombeiros, que não sofreu com a mudança no texto da Reforma.

“Queremos direitos iguais, não pode existir essa distinção que está em pauta. Temos que ter o mesmo tratamento que é dado pelo governo federal aos militares”, disse uma civil que participa do ato na capital acreana.

Para o presidente da Federação dos Policiais Civis da Região Norte (Fepolnorte), a manifestação exige também condições dignas de trabalho. “Buscamos aposentadoria justa e que iguale ao que foi destinado às outras polícias”, afirmou Itamir Lima,

Os agentes prometem uma nova manifestação nacional caso o novo texto da Reforma seja aprovado.