Acre não atinge meta de vacinação contra a gripe

Com uma população estimada em 869.265 habitantes, conforme o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Acre só conseguiu imunizar pouco mais de 240 mil pessoas durante a campanha nacional de vacinação dos grupos prioritários contra a gripe. A campanha encerrou no dia 31 de maio e mesmo com a continuidade da vacinação, o Estado ainda não alcançou a meta de 90% de cobertura vacinal.

O Acre é um dos oito estados brasileiros que ainda não atingiram a meta do Ministério da Saúde de alcançar 90% da população com a vacina. A cobertura vacinal do estado está em 86,7% apenas.

Capital também não atinge a meta

Dados da secretaria municipal de saúde do município apontam que em Rio Branco, as crianças foram o grupo prioritário menos atingido durante os dias de campanha, com apenas 32% de imunização. Até o dia 1° de junho, a meta de 90% foi atingida somente entre mulheres que acabaram de ter bebês, idosos e professores. Em Rio Branco, 17 pessoas já morreram por complicações da gripe.

A baixa procura pela imunização tem preocupado a Vigilância Epidemiológica da cidade, que vem conscientizando, por meio dos agentes comunitários, sobre a importância da vacinação e prevenção de doenças.

Segundo o órgão, notícias falsas de que a vacina provoca reações maléficas têm prejudicado a cobertura vacinal desde 2016. Com isso, infelizmente algumas doenças que não eram mais comuns podem voltar a circular entre a população. As vacinas se encontram disponíveis em todas as unidades de saúde de Rio Branco.

No Brasil inteiro, mais de 53,5 milhões de pessoas dos grupos prioritários, entre eles, professores, gestantes, profissionais das forças de segurança de salvamento, crianças e idosos, procuraram os postos de saúde, onde se vacinaram contra a gripe, até essa segunda-feira (24). Também foram vacinadas 5,6 milhões de pessoas que não integram os grupos prioritários. Só 18 estados e o Distrito Federal conseguiram vacinar 90% do público-alvo.