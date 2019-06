Wadt evita bater de frente com Mara e afirma que não praticou qualquer ilegalidade

É assim que o governador do Acre está analisando sua gestão conforme o resultado da votação da proposta de Reforma da Previdência. Gladson Cameli optou por trabalhar com as duas possibilidades, a de ser incluído no pacote da Reforma e, também, a de não ser incluído.

Rumores já sinalizaram que Estados e municípios não serão contemplados com a Reforma. No entanto, Gladson discorda e diz não acreditar nessa hipótese. “Conversei com o próprio presidente (Jair Bolsonaro) e não tenho dúvidas de que os Estados e municípios estarão inclusos na Reforma”.

Mesmo assim ele diz trabalhar, atualmente, com as duas hipóteses, como forma de não ser surpreendido, nem prejudicar o andamento financeiro do Acre.

“Além disso, já pedi R$ 100 milhões do governo federal para concluir obras inacabadas. Já recebemos sinal positivo”. Segundo Gladson, o Estado está preparando cópias dos contratos de licitação para entregar ao governo federal e receber a quantia estimada para investir no Estado.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer votar a reforma da Previdência até a segunda semana de julho.