O PT passou 20 anos no poder. Aliás, quando a Frente Popular ganhou a eleição com Jorge Viana em 1998, eles diziam: Esse projeto político será para os próximos 20 anos. Soava como arrogância, arroubos de juventude. Era irritante, mas foi exatamente o que aconteceu. Hoje, uma pessoa com 30 ou 35 anos não saberia dizer como eram os governos que antecederam a Frente Popular à época. Não tinha nascido ou ainda eram crianças. Não se avexe, pois, vou lhe contar.

Nas questões políticas é muito parecido com o que se vê agora. Uma lambança sem tamanho. Partidos políticos e seus dirigentes, prefeitos, vereadores, deputados estaduais brigavam para fazer do Estado feudos políticos. Para ter apoio na Assembleia Legislativa governadores comiam o pão que o satanás amassou. Até dizimo prefeitos e governadores pagavam para suas bases de apoio. A corrupção também era descontrolada. Porém, não se pode comparar o atual governador com outros da época. Não se sabe de um desvio de conduta, nódoa ou corrupção de Gladson Cameli (Progressista). Quanto a improvisação para governar, não há diferença nenhuma. As paredes do Palácio Rio Branco são testemunhas!

. No começo os governos do PT foram muito bons; o projeto de se eternizar no poder foi a derrocada.

. Criou pautas pós arrebatamento da igreja para uma sociedade religiosa, conservadora, patriarcal, que crer e defende seus valores até a morte.

. Com ou sem hipocrisia!

. O PT também errou quando fez alianças com as oligarquias políticas, formando coalizões de partidos que saquearam os cofres da nação.

. O juiz Moro e o procurador Dallagnol erraram, mas que havia corrupção nos governos petistas é inegável.

. A sociedade ante Lula e ante PT se agarra nisso para continuar defendendo a prisão de Lula.

. Combater os erros de Moro e Dallagnol no processo não é ser contra a Lava Jato, mas parece ser.

. É a narrativa, a retórica, o discurso!

. Enquanto isso, a economia está estagnada, o desemprego é grande, a violência desenfreada, Bolsonaro vira a rainha da Inglaterra, o trânsito vai matando, o Congresso no berço esplêndido e o Donald Trump querendo apertar o botão da 3ª Guerra Mundial.

. “Se Deus não existe, então tudo é permitido”. (Ivan Karamazov, em Dostoievsky).

. Ainda bem que nem tudo é permitido, nesse caso Deus existe!

. A prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem vai muito bem, quem não vai é o PT companheiro Cesário.

. Não fará o mesmo número de vereadores, mas você é um grande guerreiro que luta para unir o partido em todo o Acre.

. O rompimento do governador Gladson Cameli com o PSDB é tipo aquelas brigas de marido e mulher que os dois saem quebrando tudo dentro de casa, depois vão juntos comprar novas na Romera (fiado).

. Entre tapas e beijos!

. Aliás, o governo do Acre daria uma boa série da Netflix, de comédia!

. Se o doutor Paulo Wadt não tivesse se empolgado tanto com o cargo não teria causado tantos dissabores e constrangimentos para a deputada Mara e o governador Gladson.

. Deveria ter sido leal aos tucanos que o indicaram.

. Não fosse apegado ao cargo o entregaria para deixar o governador e a deputada Mara se entenderem para o bem do Estado.

. Mas, os tempos são outros!

. A Assembleia Legislativa deverá colocar no ar seu portal de transparência nos próximos dias, ou semanas.

. É questão de tempo!

. Não se espantem se o prefeito de Epitaciolândia Tião Flores se reeleger no ano que vem!

. Bom começo de semana!