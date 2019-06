Que a carapuça caia para onde servir”, diz Gladson Cameli sobre entraves no governo

Após a gravação do Programa “Fale com o Governador”, na Aldeia FM, Gladson Cameli se dirigiu ao Palácio Rio Branco aonde era aguardado por assessores às 9h30 desta segunda-feira, 24. Ao subir nas escadarias, Cameli falou com a reportagem do ac24horas e afirmou que não retira nenhuma palavra com relação a deputada federal Mara Rocha, mas que com relação a segurança, tudo ficará como antes, sob o comando do vice-governador.

“Na verdade nada muda. A segurança continua do mesmo jeito, sob o comando do Rocha. Só muda se ele quiser. Eu não tenho nada contra o meu vice. O que eu quis dizer com relação a segurança ficar por minha cota é que me disseram que a deputada Mara Rocha afirmava que a segurança não é da cota do PSDB, então eu digo se não é do PSDB, é minha. Mas nada muda. O Rocha continua com as suas demandas normalmente”, afirmou o chefe de executivo confirmando ainda que sua relação com Rocha é excelente, tanto que o vice o teria convidado para uma trilha no domingo, mas por seu sogro está doente, Cameli resolveu abrir mão da recreação.

Gladson demonstrou certa mágoa com Mara Rocha. “Ela tem o direito de tomar a melhor decisão. Ela é que tem que fazer uma reflexão de ter mandado recado para um governador pela imprensa”, pontuou o governador afirmando que ainda tentou contato telefônico com a parlamentar para esclarecer o assunto.

Cameli afirmou que trabalhará hoje no Palácio e que mais tarde viajará para Brasília, onde cumprirá agenda no Ministério da Justiça.