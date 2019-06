Rocha só se pronunciará sobre “crise” após conversa com Gladson

Está marcada para esta segunda-feira, 24, sem hora definida uma reunião entre o governador Gladson Cameli (Progressistas) e o vice-governador Major Rocha. O encontro deve acontecer no Palácio Rio Branco, onde Gladson começa a despachar oficialmente a partir de hoje.

O motivo da conversa foi a respeito das declarações do governador que afirmou ao jornalista Luís Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, que a partir desta semana todas as demandas da segurança pública passariam por seu crivo, dando a entender que os poderes de Rocha em relação a pasta que desde o período eleitoral foi tida como sua responsabilidade, seriam retirados com um “intervenção branca”.

O ac24horas apurou que o vice-governador aguarda conversar pessoalmente com Gladson para se manifestar a respeito do assunto. Outro ponto que deverá ser tratado na reunião é o posicionamento da deputada federal Mara Rocha (PSDB), que por meio do PSDB, afirmou que só continuaria na base de apoio a Cameli em Brasília, se o secretário de agropecuária, Paulo Wadt, fosse exonerado. O chefe do Palácio Rio Branco afirmou publicamente que não mudará o titular da pasta e que não aceitaria pressão da parlamentar.

Na manhã desta segunda, o.movimento de assessores no Palácio é intenso. O clima aponta uma certa tensão que poderá ter resolução ou acentuação nas próximas horas.