23% dos condutores usam o celular enquanto dirigem na Capital

O Deracre do Cruzeiro do Sul começou nesta segunda feira, 24, pela região do Pentencoste, a execução do Programa de Recuperação de Ramais, lançado pelo governador Gladson Cameli no último dia 6 de junho.

O Departamento de Estradas e Rodagens tem dez máquinas para atuar no trabalho que deverá abranger 600 km de vias vicinais. O diretor local do Deracre, Marcos Sales, diz que apesar de ter sido recuperado recentemente, o maquinário ” não está nas melhores condições porque é muito antigo”. Somente depois da conclusão dos ramais do Pentecostes é que o Deracre vai anunciar as próximas vias rurais que serão trabalhadas.

Quanto ao asfalto prometido pelo governador Gladson Cameli para os pontos mais críticos dos ramais, , como nas baixas das ladeiras, Marcos Melo, afirma que não recebeu nenhuma orientação nesse sentido do Diretor Geral do Deracre, Ítalo Medeiros. ” Por enquanto só fomos autorizados a fazer a recuperação dos ramais com as máquinas e não asfalto”.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, Chagas Rodrigues, falta celeridade e organização por parte do Deracre, que só começou o trabalho 18 dias depois do lançamento do programa, realizado na sede do Sindicato. O presidente cita que está sendo muito pressionado pelas comunidades rurais, como do Ramal 3, que já ameaçou fechar a BR-364 caso o trabalho de recuperação não chegue logo lá. ” O Deracre tem que ter um cronograma das obras, para que as comunidades saibam quando o trabalho será executado em suas localidades’.

Quanto ao asfaltamento dos pontos críticos, que não é confirmado pelo diretor do Deracre de Cruzeiro do Sul, seu Chagas, demostra surpresa. ” O governador Gladson Cameli garantiu aqui na nossa sede que ia asfaltar sim os pontos críticos para não ter que ficar refazendo o serviço. E agora o Deracre daqui nem fala em asfalto. O que está acontecendo?’, questiona o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul.