Internauta reclama de mudanças na avenida Antônio da Rocha Viana

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), se manifestou na manhã deste domingo, 23, a respeito do PT Nacional apontar o nome do ex-senador Jorge Viana como candidato as eleições em 2020, o que causaria um racha na atual coalizão, já que o PT do Acre vem apoiando a atual gestão na Câmara de Rio Branco.

“Considero legítimas as discussões partidárias a respeito das eleições de 2020. No entanto, não tenho participado dessas tratativas, estou focada na gestão. Tenho trabalhado muito coordenando as ações que planejamos para este ano. Estamos com ações de infraestrutura avançando em todas as regionais e também na zona rural. Estamos entregando praças, quadras esportivas, mercados. Estamos concluindo casas populares. Estamos ultimando preparativos para melhoria no transporte público coletivo e na iluminação pública. Estamos fortalecendo os investimentos nas políticas sociais, na saúde, na cultura e na educação”, postou a prefeita em sua página no facebook.

No comunicado, Neri ressaltou mais o trabalho que vem fazendo no comando da prefeitura do que mesmo as articulações políticas que vem ocorrendo. “Esse trabalho, ainda que insuficiente para resolver todos os problemas da nossa cidade, só tem se tornado possível pelo esforço concentrado da minha equipe, que tem procurado aplicar cada centavo público de maneira justa, responsável e transparente”, pontuou.

Neri ressaltou ainda que respeita quem se preocupa com pleito eleitoral do próximo, “mas a minha responsabilidade nesse momento é gerir uma cidade complexa e num contexto econômico tão adverso como o que estamos vivendo. Por isso, não posso me permitir, e nem aos meus auxiliares, desviar a atenção do que mais importa nesse momento: o trabalho sério e focado no bem coletivo”.