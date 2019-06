Incêndio atinge Residencial José Furtado, em Rio Branco

Ao menos duas pessoas seguem desaparecidas após afogamento no município de Mâncio Lima, localizado na região do Vale do Juruá. Segundo o Corpo de Bombeiros local, de três vítimas desaparecidas nas águas do Rio Moa, apenas uma foi encontrada pelos bombeiros.

O único corpo localizado até agora foi de um homem vítima de afogamento na região do rio Campinas. Ele foi encontrado por moradores antes da chegada dos mergulhadores.

Já um dos corpos que continua desaparecido é o do pescador Carlos Ozamor Estácio de Araújo, de 43 anos. Ele sumiu no mês de janeiro deste ano quando participava de uma pescaria e ainda não foi encontrado. De acordo com testemunhas, o pescador andava com outra pessoa e em um determinado momento resolveu seguir sozinho e não foi mais encontrado, buscas foram feitas, mas apenas a canoa foi encontrada.

O outro caso foi de uma criança de apenas dois anos, que também desapareceu nas águas do rio Moa após um acidente envolvendo duas embarcações no início do mês de Junho. A equipe dos bombeiros explicou que foram feitas buscas pela vítima por três dias e ela não foi encontrada.

Capitão Oliveira, do Corpo de Bombeiros, orienta aos navegantes de rios da região sobre os riscos que também surgem com a vazante dos rios, como troncos de arvores que ficam submersos e podem ocasionar um acidente. “Os acidentes nos rios e igarapés da região acontecem sempre desta forma, as pessoas vão tentar desviar esses obstáculos e outra embarcação vem em alta velocidade a acabam se chocando e causando o acidente,” explicou.

Com informações JuruáOnLine