Gramado oferece mais de 200 experiências gastronômicas

Às margens do Rio Envira, em Feijó, escolas móveis sob rodas são o destino de alguns indígenas que deixam suas aldeais em busca de aprendizado. Seja de canoa, bicicletas ou por outros meios de transporte, eles não medem esforços para se deslocarem por algumas horas e garantir presença nas aulas dos cursos da Caravana do Desenvolvimento, iniciativa do Sistema FIEAC que oferta dezenas de qualificações gratuitas à população do município durante um mês.

Francisco Claudio Alberto Nunes, o “Muru”, indígena da etnia Huni Kui e que reside em uma aldeia na região do antigo Seringal Curralinho, é aluno do curso de aperfeiçoamento em pedreiro de alvenaria e almeja, com os ensinamentos adquiridos na capacitação, conseguir um trabalho para manter a família e levar conhecimento para o seu povo.

“Estou gostando do curso, é um aprendizado que me dá boas perspectivas para o futuro. Também poderei ajudar na construção de casas na nossa aldeia e repassar todos esses ensinamentos aos demais familiares”, ressalta Muru.

Já Antônia Francisca Situba da Silva Kaxinawá, aluna do curso de eletricista, mora na Aldeia Paroá, localizada na região do Baixo Rio Envira, e gasta duas horas no trajeto que faz de bicicleta para ir às aulas da Caravana do Desenvolvimento. “Tive interesse em fazer esse curso, pois já tinha conhecimento nessa área, no entanto, precisava me qualificar mais e ter um certificado que é aceito em qualquer lugar e nos dá respaldo para trabalharmos e sermos reconhecidos”, afirma Situba.

Leila Barbosa Ferreira, também da Aldeia Paroá e de etnia Kaxinawá, diz que tem se empenhado no curso de eletricidade automotiva. “O meu objetivo é aprender o máximo possível e mostrar tudo isso para incentivar ainda mais o nosso povo indígena, já que não temos nenhum mecânico lá onde moramos”, acrescenta.

Iniciados no último dia 17, os cursos da Caravana do Desenvolvimento seguem até o dia 12 de julho em Feijó. O mutirão de qualificação profissional ofertado pelo Sistema Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), por meio do SESI e do SENAI, conta com a parceria da prefeitura do município, Sebrae e Senac.