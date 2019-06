Secretarias se preparam para despachar do Parque de Exposições

Desde o início do feriado prolongado, na última sexta-feira, 21, o governador Gladson Cameli vem se reunindo e reafirmando planos com as mais diversas secretarias estaduais. Foi assim com a Educação, com o Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e também com os próprios secretários. Nesse sábado, 22, ele esteve com a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique e com o chefe da pasta da secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Thiago Caetano.

No Parque de Exposições Wildy Viana, localizado na estrada AC 040, Segundo Distrito de Rio Branco, Gladson ajustou os últimos detalhes para a ida das secretárias para despachar do local durante a semana de Expoacre 2019. A Feira Agropecuária este ano pretende se tornar uma grande feria de negócios, antes de ser um local apenas para festas ou lazer.

Num tom de brincadeira, o secretário da Seinfra questionou de onde iria despachar, já que ainda não havia nem mesmo uma mesa no local destinado. “Tem que arrumar uma mesinha, eu vou despachar da onde? Em pé?”, falou aos risos para Eliane Sinhasique, que prontamente respondeu: “Vamos botar uma mesinha aqui”.

Equipes do Departamento de Estrada de Rodagem Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) já estão no Parque para remover entulhos e deixá-lo em condições de receber as pessoas durante a realização da Expoacre 2019, que este ano terá de volta nove dias de atividades.