Secretária quer instalar centro de recuperação de queimados no Acre

Depois de anunciar o retorno de quatro pacientes para o Acre, marcado para ocorrer em uma semana, após tratamento no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), no Distrito Federal, a secretária estadual de saúde do Acre, Mônica Kanaan Machado, também deseja instalar uma unidade de saúde referência na recuperação de queimados no Estado.

A princípio, a cidade que deve sediar o centro de referência no Acre é a capital, Rio Branco. Desde o acidente que ocasionou a explosão de um barco, em Cruzeiro do Sul, Mônica Kanaan acompanha todo o processo de tratamento e recuperação das vítimas. Muitas tiveram que ser transferidas para hospitais de Brasília, Goiás e Minas Gerais.

A secretária se encontra em Brasília para cuidar do retorno dos pacientes ao Acre, mas também para cumprir agenda com o presidente da Sociedade Brasileira de Queimados (SBQ), José Adorno.

Numas das reuniões com Adorno, Mônica questionou o que pode ser feito, legalmente, para que se possa viabilizar a instalação de uma unidade do centro de queimados em Rio Branco. “Com isso, vamos evitar tratamento fora de domicílio, como aconteceu com os queimados da explosão no rio Juruá”, disse a secretária.

A instalação do centro de queimados em Rio Branco vai contar com o apoio da Sociedade Brasileira de Queimados (SBQ).