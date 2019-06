Polícia apreende maconha e cocaína com traficante em motocicleta no Novo Horizonte

Conforme levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Norte do Brasil tem concentrado os combustíveis mais caros do país, desde janeiro de 2019. Até maio, a situação não mudou. No referido mês, os condutores do Acre pagaram cerca de R$ 4,25 pelo etanol, valor mais alto entre os estados da região.

Atrás do Acre, vem o Amazonas, com a média de R$ 3,42 no litro do etanol. Já o Tocantins tem registrado os menores valores médios do diesel comum e diesel S-10: R$ 3,62 e R$ 3,69, respectivamente.

Os postos da região lideraram o ranking nacional, com destaque para o etanol, com o litro vendido à média de R$ 3,916, valor que chega a ser 20% superior ao litro vendido no Sudeste.

De acordo com os dados do Norte no último mês, o etanol se destaca, mas a gasolina também apresentou variação de 6%, quando os valores são comparados à média da Região Sudeste.