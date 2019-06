Paciente com meningite continua na UTI e Sesacre não confirma novo caso da doença

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou que a o paciente com meningite R.N.S., de 58 anos de idade, continua internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco. O paciente apresentou melhora, mas o quadro clínica ainda é considerado grave.

A informação de que uma paciente, oriunda do município de Feijó, que deu entrada no final da tarde deste sábado, 22, com esteja com meningite ainda não foi confirmada pela direção da unidade.

Servidores que atenderam a paciente relatam que os sintomas são muito parecidos com os provocados pela meningite. A paciente está isolada, Um exame foi feito e a previsão é que ainda neste domingo se tenha o resultado que vai apontar se realmente é mais um caso da doença.

A meningite é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro (as meninges), que afeta toda a região e dificulta o transporte de oxigênio às células do corpo. A doença provoca sintomas como dor de cabeça e na nuca, rigidez no pescoço, febre e vômito. Ela pode evoluir rapidamente, em especial entre crianças e adolescentes, para perda dos sentidos, gangrena dos pés, pernas, braços e mãos.

A doença é perigosa. A taxa de morte gira em torno dos 20% e dois a cada dez sobreviventes têm de conviver com sequelas, a exemplo de surdez, paralisia ou amputação de membros.