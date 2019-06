Motorista perde controle do carro e bate contra muro de casa no Mocinha Magalhães

Um grave acidente de trânsito deixou Alisson Oliveira Martins, 31 anos, e Rivaldo das Chagas, de 35 anos, feridos na noite deste sábado (22), na rua do Cajú, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo testemunhas que presenciaram o acidente, o condutor da Saveiro de cor prata, placa MZY-6355, Alisson e o passageiro Rivaldo trafegava no carro com a velocidade acima do permitido na rua, quando perdeu do controle da direção e colidiu de frente com um muro de uma casa. Com o impacto, a dupla foi arremessada no para-brisa e ficou presa na ferragem.

O corpo de Bombeiros foi acionado, retirou as vítimas de dentro do carro e em seguida o Samu os conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com os paramédicos do Samu, o motorista Alisson ficou gravemente ferido com traumas no rosto e no peito. Já o passageiro Rivaldo teve ferimentos leves.