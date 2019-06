Homem se passava por servidor da Ufac para tentar vender estágios par estudantes

O novo Secretário Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico (SAFRA), Paulo Sérgio Braña Muniz, que assumiu o cargo na última terça-feira, 18, já que o antigo gestor, Elysson Ferreira de Souza, foi exonerado ao ser flagrado dirigindo uma camionete da prefeitura em estado de embriaguez, nem bem chegou e já tem abacaxi para descascar.

É que motoristas e alguns produtores rurais estão reivindicando a demissão de Graziela Gomes Bezerra do cargo de Chefe da Divisão de Zeladoria e Transportes da SAFRA. Os profissionais se reuniram com o novo secretário e pediram “a cabeça” da gestora.

Segundo um dos motoristas que trabalha na secretaria e que pediu para não ser identificado com medo de retaliação, o péssimo relacionamento de Graziela com os profissionais e com os produtores rurais prejudica o trabalho, principalmente do transporte de produtos da agricultura familiar vindo dos polos municipais.

“A gente tá pedindo pra substituir. Está tendo muita injustiça, cancelando feira em cima da hora, fazendo com o produtor perca os produtos. Quando a gente alerta sobre algum carro, ela diz que a chefe é ela. Infelizmente as pessoas são destratadas e até os produtores rurais ameaçaram fazer um manifesto na Ceasa”, afirma.

Consultado pelo ac24horas, Paulo Braña, confirmou que vai atender a reivindicação. “Conversei e já falei para que irei fazer mudança nesse setor da SAFRA. Como foi uma indicação do Prof. Dr. Elyson, pedi para ele comunicar a ela a esse respeito. Na segunda-feira também a comunicarei da minha decisão. Peço os produtores e motoristas que se tranquilizem a esse respeito. Já estou vendo uma pessoa experiente para cuidar desse setor de extrema importância para a secretaria”, destacou.