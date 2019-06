“Articulador político e líder do governo tem que ter poder de decisão”, diz Rocha no “Boa Conversa”

O vice-governador major Rocha (PSDB) foi o entrevistado no programa “Boa Conversa” com o jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira. Ele deixou claro que não é responsável por escolhas de secretários como, no caso, a exoneração de Alisson Bestene e escolha da de médica Mônica Feres, nem de empresas de fora que estão se instalando no Acre e ganhando obras milionárias do governo. “Soube pela imprensa”, disse.

Nem por isso, Rocha deixa de apoiar as decisões do governador Gladson Cameli (Progressista). “Pela área de Segurança sou o responsável e o Gladson tem nos apoiado em tudo, não posso reclamar de nada”, salientou.

Sobre a crise na base do governo, Rocha entende que o articulador político e o líder do governo precisam ter poder de decisão. “Sem serem emponderados o foco da crise continua”, analisa. Sobre a eleições municipais do ano que vem garante que os tucanos lançam Minoru Kimpara. “O ideal seria um vice do Progressista”.

Para as eleições de 2022 Rocha afirma que poderá nem ser candidato a nada, mas acalenta um grande sonho: fazer da irmã, deputada federal Mara Rocha, senadora pelo Acre.

Veja a entrevista a seguir no “Boa conversa”: