PT nacional sinaliza com candidatura de Jorge Viana e aliança com Socorro Neri fica ameaçada

A direção do Partidos dos Trabalhadores, por meio do Grupo de Trabalho Eleitoral, realizou na semana passada a primeira reunião para iniciar a preparação rumo às eleições municipais de 2020. Um dos nomes cogitados no encontro foi o ex-senador Jorge Viana (PT-AC) como candidato a prefeitura de Rio Branco no ano que vem. A sigla classifica Viana com “grandes chances de vitória”. A informação consta no jornal Estadão da edição deste final de semana.

Com a sinalização do partido em lançar Jorge Viana, a atual prefeita da capital do Acre, Socorro Neri (PSB), que ainda estuda a possibilidade de reeleição, pode perder um de seus principais aliados. Quando Viana deixou o senado após a derrota nas eleições do ano passado, Neri deu emprego para os principais assessores do petista, numa forma de agradá-lo e mantê-lo como um de seus principais apoiadores.

Em um balanço preliminar, o grupo petista avaliou que deve crescer nas cidades de porte médio, com mais de 200 mil eleitores, mas tem candidatos competitivos em só quatro das 27 capitais.

No balanço preliminar, o GTE petista avaliou que o partido tem grandes chances de vitória em Rio Branco (AC), com o ex-senador Jorge Viana; Manaus (AM), com o deputado José Ricardo Wendling; Fortaleza (CE), com a deputada e ex-prefeita Luizianne Lins; e Recife (PE), com a deputada Marília Arraes. Pode parecer pouco para um partido que até 2015 governava o País, mas é uma melhora em relação a 2016, quando o partido caiu de 630 para 256 prefeituras e venceu em apenas uma capital, Rio Branco.

Com a falta de quadros competitivos e a orientação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT deve priorizar o apoio a candidatos dos demais partidos de centro-esquerda (PSB, PDT, PSOL e PCdoB) que tenham mais chances de vitória. “Quem estiver pior precisa apoiar o aliado que estiver melhor”, disse Lula a vários interlocutores que foram visitá-lo em Curitiba, onde cumpre pena.