Ponto histórico, Fonte do Palácio Rio Branco ganha nova iluminação

O ex-senador Jorge Viana teve seu nome apontado como candidato as eleições de 2020 para a disputa da cadeira de prefeito de Rio Branco pelo Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT Nacional, segundo informações de uma reportagem do Estadão publicada neste final de semana, porém, o petista informou ao ac24horas que “tá muito cedo para falar de eleições”.

“Serei sempre um “candidato” para enfrentar, vencer e deixar para trás esses tempos de obscurantismo. É muito grave o que ocorre no Acre e em todo o país. Acho, sinceramente, que a razão, o bom senso, a lógica, a sensatez entraram de férias…. enquanto não voltarem, penso que tudo vai seguir piorando no Acre e no Brasil. Tá muito cedo pra falar de eleições, meu caro. Penso que devemos seguir tentando tirar lições das últimas”, pontuou o senador, deixando uma dúvida no ar.

O presidente do diretório estadual do PT, Cesário Campelo Braga, ressalta que o PT do Acre não descarta uma candidatura majoritária em 2020 na capital. “O PT não descarta a possibilidade de apresentar um candidato a prefeito de Rio Branco e Jorge Viana e Raimundo Angelim são dois nomes que estão a disposição do partido”.

Para evitar especulações, Braga afirmou que ainda é cedo para isso ser debatido abertamente. “Porém é muito cedo, compomos a base legislativa e da prefeita Socorro Nery e vamos construir o processo juntos no momento oportuno”, finalizou.