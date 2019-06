Novo sorteio da Mega-Sena paga neste sábado prêmio de R$ 2,5 milhões a sortudo

O Governo do Estado do Acre garantiu nesta sexta-feira, 21, o apoio das Federações da Indústria, do Comércio e da Agricultura, além do Sebrae, na realização da Expoacre 2019, a maior feira de agronegócios do Acre.

A edição deste ano terá um toque todo especial por ser a primeira destinada a movimentar realmente as demandas dos setores empresariais na região.

A ideia é impulsionar novos negócios, que em edições anteriores sequer existiam, captando empreendimentos dos estados de Rondônia e do Mato Grosso, por exemplo.

“Viemos aqui para pedir o apoio, logístico e estrutural, das nossas federações e do Sebrae, imprescindível para o sucesso da Expoacre”, afirmou José Ribamar Trindade, secretário de Estado da Casa Civil, representando o governador Gladson Cameli.

O entendimento do secretário é o de que a união dessas instituições com o governo do estado vai permitir que a população e a classe empresarial, sobretudo, a do agronegócio, possa desfrutar de um ambiente de negócios totalmente novo, diferente de todas as edições já realizadas.

Conforme o presidente da Federação da Indústria do Acre, José Adriano da Silva, a parceria com o governo do estado é fundamental para o sucesso da grande festa agropecuária.

“A gente apoia, sim, a iniciativa do governo e vamos estar juntos, apoiando no que for possível”, garantiu Silva.

Também confirmaram suporte à Expoacre o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre, Assuero Veronez, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre Leandro Domingos e o superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira.