Nenhuma cidade do Acre aderiu programa que amplia horário de postos de saúde

Desde que começou a circular as primeiras informações sobre casos de meningite no Acre, o assunto passou a ser motivo de muita preocupação pela população, já que a doença pode matar e é transmitida por contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes.

Para que a população não fique em pânico ou se espalhem notícias falsas sobre as meningites, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, um informe epidemiológico das meningites no Acre.

O documento, apresenta a incidência das doenças no estado, fazendo um comparativo com os casos registrados este ano e em 2018. E é com base nesses números que a saúde estadual quer coibir as notícias falsas de uma possível epidemia da doença.

Segundo os números do balanço, os casos de meningite em 2019 são bem menores do que os registrados no ano passado. Em 2018, foram notificados 62 casos de meningites e confirmados 29 (incidência de 3,3 casos por 100 mil habitantes). Já este ano, até a semana epidemiológica 24, que corresponde até o último dia 16 de junho, , foram notificados 20 casos suspeitos de meningites e confirmados 4 casos (incidência de 0,4 casos por 100 mil habitantes). Desses quatro casos confirmados, duas pessoas , uma em Rio Branco e outra em Tarauacá, morreram em decorrência da doença.

O informativo confirma o caso de meningite registrado no município de Senador Guiomard, onde o paciente R.N.S., de 58 anos de idade, está internado na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco.

Há ainda o caso confirmado do soldado do exército boliviano diagnosticado com a doença na Vila Evo Morales, fronteira com Plácido de Castro. O militar foi levado para La Paz, capital da Bolívia, onde recebe tratamento. Os soltados que tiveram contato com o doente, receberam medicação e ficarão em observação pelo período de dez dias no quartel do exército.

Uma equipe da Sesacre foi até Plácido de Castro para acompanhar a situação de perto e fortalecer as ações contra a doença no município.

Em relação a suspeita da meningite ter causado a morte de um paciente que deu entrada vindo de Boca do Acre, o informe esclarece que a doença foi descartada como sendo a causa do óbito.