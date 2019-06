Dois coelhos com uma cajadada!

Ao trazer o coronel Ulisses para ajudá-lo na Secretaria de Segurança Pública o vice-governador major Rocha matou, como se diz no jargão político, dois coelhos com uma só cajadada. Além de colocar um dos coronéis mais experientes e preparados para combater o crime na região de fronteira, faz uma aliança política com o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro no Acre. Fortalece a Segurança e o PSDB para futuras eleições. Ulisses sempre aparece com um bom percentual de votos em qualquer pesquisa para prefeito da capital. Ele se elegeria com facilidade para uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022, quiçá para federal.

. O ex-prefeito Tião Bocalom em stand by pela vaga de deputado federal do ex-vereador Manoel Marcos (PRB), deve saber que ser flexível em política não é ser corrupto.

. A política é a arte da boa conversa, das alianças, do entendimento, do diálogo permanente, do equilíbrio e da moderação.

. Tivesse juntado o PSL na chapa da oposição Ulisses seria o vice-governador e ele um dos deputados federais mais votados do Acre.

. Como diz o Raimundinho vaqueiro:

. “Agora não adianta chorar o leite derramado”.

. Esperar que a vaca encha o úbere e um novo leite seja tirado, ou seja, novas eleições já a parti do que ano que vem.

. O PT nacional quer o Jorge Viana candidato a prefeito da capital!

. Sabe quando vai acontecer? Dia de são nunca de tarde!

. Como dizia o Chico Pop: “apenas um balão de ensaio para dar esperanças, aquecer a militância”.

. A direção estadual do PT em Brasiléia/Epitaciolândia tentando organizar o partido para o ano que vem.

. Em Brasiléia o PT vai precisar de muita reza e oração para se manter unido. O Cesário saiu daqui convencido disso.

. Até o vereador Rosildo anda revoltado porque foi chamado de terrorista por querer ressuscitar a mobilização de trabalhadores rurais.

. Calma, Rosildo!

. Os tempos mudaram, o grito da terra do Sibá Machado acabou.

. Os parceleiros e seringueiros se transformarem em criadores de gado; o sujeito com 100 vacas tira 30 bezerros por ano, fez a feira.

. A executiva estadual do MDB também está no Vale do Acre articulando para as próximas eleições municipais.

. Segundo o deputado Roberto Duarte, o partido tem três bons nomes para disputar a prefeitura de Brasiléia.

. Duarte disse que o MDB vai lançar candidatos nos 22 municípios do Acre.

. João Correia foi mais além e disse que o MDB tem uma grande missão: caçar novos talentos políticos.

. Com o fim das coligações proporcionais, os partidos tradicionais devem crescer no espaço que será deixado pelos nanicos que tendem a sumir do mapa.

. O PSB, apesar de ser um partido de expressão nacional, no Acre está ficando apagado como uma velha fotografia em preto e branco.

. Sua maior expressão é a prefeita Socorro Neri, uma mulher honesta, boa gestora, mas não empolga politicamente o partido, muito menos os aliados que reclamam o tempo todo.

. Reclamam nos bastidores!

. Bom dia!