Cesário diz que nomes de Jorge e Angelim estão a disposição do PT

O secretário de Produção e Agronegócio do Acre, Paulo Wadt, participou esta semana do lançamento do Plano Safra 2019/2020, realizado pelo governo federal, em cerimônia no Palácio do Planalto. O Plano Safra irá atender pequenos, médios e grandes produtores, todos juntos em um único plano após 20 anos.

O plano prevê R$ 225,59 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional. Do total, R$ 222,74 bilhões são para o crédito rural (custeio, comercialização, industrialização e investimentos), R$ 1 bilhão para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) e R$ 1,85 bilhão para apoio à comercialização.

Na cerimônia, Paulo Wadt relembrou que o estado vive um novo momento no desenvolvimento de seu setor rural, que quer facilitar a produção desde a agricultura familiar, até o grande produtor.

Segundo o secretário, há um esforço do governador Gladson Cameli em atender a todos os acreanos, inclusive os que vivem na fronteira com o Amazonas. Não foi por menos que o governador lançou o Programa de Regularização Fundiária juntamente no Projeto de Assentamento Tocantins, no município de Porto Acre, onde parte está localizado no Amazonas.

Além disso, gestores do Amazonas serão disponibilizados para colaborar com os trabalhos nestas áreas de fronteira. Como resultado deste encontro, já está agendado outra reunião entre os secretários do Acre, Amazonas e Rondônia para o dia 24 de junho, em Manaus.