Quase 29% dos jovens no Acre não trabalham, nem estudam, diz IBGE

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta tirou a vida do empresário Amarildo Campos Coelho, de 44 anos, na noite desta quarta-feira (19), no km 23 da Rodovia AC-40, próximo ao município de Senador Guiomard.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o empresário trafegava no seu veículo Honda Civic no sentido Rio Branco-Senador Guiomard, indo pegar sua esposa que estava trabalhando num comércio em Senador Guiomard, quando inesperadamente perdeu o controle da direção, rodou na pista e colidiu de frente com uma carreta que trafegava no sentido oposto. Com impacto, o carro de Amarildo ficou totalmente destruído e o empresário ficou preso nas ferragens.

Populares que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram no local Campos já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e ajudou na retirada do corpo do rmpresário. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

O motorista da carreta permaneceu no local e em seguida foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil em Senador Guiomard para prestar esclarecimentos.