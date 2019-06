Provas do concurso do Conselho de Farmácia do Acre serão realizadas neste domingo

A CRF – AC, localizada no estado do Acre, aplica as provas do concurso público neste domingo, 23 de junho . No certame são ofertadas 3 vagas para candidatos de nível médio e superior.

A organização do concurso será da Inaz do Pará, responsável pela aplicação das provas.

Cargos e salários

O Concurso CRF – AC 2019 oferece 3 vagas e salário De R$ 1.405,50 até R$ 2.341,50 para os profissionais que forem aprovados na seleção. Há oportunidades para os seguintes cargos:

Auxiliar Administrativo (1); Advogado; Contador (1) e Farmacêutico Fiscal (1)

Fonte: CRF-AC