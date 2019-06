Produtores de café na região do Alto Acre recebem apoio da Prefeitura de Brasiléia

A prefeitura de Brasiléia investe no fortalecimento da agricultura familiar em todos os setores da cadeia produtiva, desde a preparação do solo, passando pelo plantio, colheita e comercialização do produto. O café, por exemplo, é uma das atividades em que a gestão municipal, através da Secretaria de Agricultura tem auxiliado os produtores do município, que ver no café uma nova oportunidade de produção e renda.

O produtor de café, Demir, popularmente conhecido como Demirzão, morador do km, 59, ramal do Raimundo Fogo, agradeceu o apoio que a prefeitura de Brasiléia vem dando aos produtores de café do município. Recentemente o produtor colheu 80 sacos de café, e a prefeitura de Brasiléia fez o transporte para Rio Branco, onde o produto foi comercializado.

“Eu agradeço muito o apoio da prefeitura, vendi meu café em Rio Branco, e seu eu fosse levar sozinho para a capital seria muito difícil, estou satisfeito”, declarou Demir.

Com o objetivo de auxiliar melhor a produção local, o secretário de Agricultura, José Gabriele, visitou produtores de café no estado de Rondônia, onde pode adquirir conhecimentos e técnicas utilizadas pelo terceiro maior produtor do grão no Brasil, além de participar de dia de campo com produtores de café do município de Acrelândia.

“A cultura do café vem tendo um avanço considerável no município de Brasiléia. A prefeitura através da Secretaria de Agricultura está acompanhando e incentivando essa evolução. Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais a produção em nosso município”, destacou o secretário.

De acordo com o secretário, o Estado do Acre tem um grande potencial para produção de café. A produção do grão no Acre não chega 5% do café consumido.