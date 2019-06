Polícia Militar recupera moto roubada no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul

Uma embarcação naufragou ontem (20) na cidade de Carauari, no oeste do estado do Amazonas. O barco, utilizado no transporte de passageiros, afundou próximo a uma comunidade denominada Bacaba. Até o início da manhã de hoje (21), a prefeitura confirma seis pessoas desaparecidas após naufrágio.

A informação foi fornecida em comunicado divulgado pelo Comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil, que acompanha o caso. Uma aeronave do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral foi enviada ao local para auxiliar nos trabalhos de busca e salvamento.

A previsão é que os responsáveis pela operação no 9º Distrito Naval divulguem, ainda na manhã de hoje, novas informações sobre a situação no local do acidente.