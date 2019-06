Polícia de Cruzeiro do Sul realiza operação Trânsito Seguro durante final de semana

Após a grave explosão numa embarcação que estava às margens do Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, cuja culminou na morte de quatro pessoas e cerca de 18 feridos, o município de Marechal Thaumaturgo passou a enfrentar outro problema: a falta de combustível no município.

Ocorre que serviços de limpeza e atendimentos na área da saúde necessitam de combustível para utilização de veículos ou barcos, entretanto, o transporte do produto foi suspenso desde o acidente. Ao site local JuruáOnLine, o prefeito Isaac Pyiãko informou que após a tragédia, os órgãos de fiscalização passaram a exigir mais segurança por parte dos donos de embarcação para este tipo de transporte de produto inflamável.

Segundo Pyiãko, uma das exigências é a de não transportar passageiros e combustível no mesmo barco, como aconteceu na embarcação que explodiu. Devido à fiscalização nos barcos que transportam combustível para os município de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, onde o acesso para chegar com este tipo de produto se é possível através do rio, as cidades estão ficando desabastecida.

Pyiãko ressaltou que alguns comerciantes do município compraram o combustível em Cruzeiro do Sul, mas ainda não receberam autorização para fazer o transporte até o município de Marechal Thaumaturgo. “Após a explosão do barco em Cruzeiro do Sul, aqui em Marechal Taumaturgo começamos ater muito problemas graves, porque com a falta de combustível na cidade estamos tendo muitas dificuldades me realizar ações nas áreas da saúde, educação e limpeza pública,” afirma o prefeito.