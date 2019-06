Mais de 26 mil beneficiários ainda não atualizaram informações junto ao Bolsa Família

A Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac) está em pé de guerra com a Fundação Elias Mansour (FEM), responsável pelas políticas públicas culturais no Governo do Estado.

O grande motivo é que a FEM acaba de marcar a realização de seu Arraial Cultural, justamente para a mesma data onde já estava marcada a realização da primeira etapa do Circuito Junino da prefeitura de Rio Branco, nos dias 27 a 30 de junho.

Com isso, é real a possibilidade do Arraial Cultural não ter a presença do que é o mais tradicional no evento, que a arte das tradicionais quadrilhas juninas, que sempre foram a grande atração do Arraial.

Jimy da Silva, presidente da Liquajac, afirma que a entidade não consegue dialogar com a FEM. “Isso é de propósito. O presidente da FEM esteve no lançamento do calendário junino, o que significa que ele já sabia da data em que acontece o evento da prefeitura. A verdade é que não estamos conseguindo ter diálogo com o presidente. Nossa expectativa é tentar marcar uma agenda com o governador na segunda-feira onde vamos tentar mudar essa data. Se não, iremos pra rua fazer barulho, mas não vamos aceitar que se faça um arraial cultural sem a presença das quadrilhas”, afirma.

Nossa reportagem tentou por diversas vezes contato com o presidente da FEM, mas Manoel Pedro Gomes, o Correinha, não atendeu, nem retornou as ligações e não respondeu as mensagens enviadas à seu celular.