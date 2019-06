Homem em condicional é preso com motocicleta roubada e arma de fogo na capital

O Hospital de Urgência de Emergência de Rio Branco (Huerb) confirmou que o paciente R.N.S, 58 anos, morador de Senador Guiomard, teve como resultado o exame para meningite bacteriana (meningocócica) e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) naquela unidade de saúde.

A Secretaria Estadual de Saúde esclareceu por meio de nota, que este é um único caso de meningite confirmado e que nenhuma morte foi causada pela doença. Uma morte ocorrida no Huerb de um paciente oriundo de Boca do Acre (AM) foi descartada que tenha sido causada por meningite.

Uma outra preocupação é em relação a um diagnóstico de um soldado boliviano na Vila Evo Morales, fronteira com Plácido de Castro. O militar foi transferido e está recebendo tratamento em La Paz, capital da Bolívia.

Segundo Glória Nascimento, chefe da Vigilância em Saúde da Sesacre, foi enviada uma equipe até Plácido para conversar com profissionais de unidades de saúde do município sobre o protocolo de atendimento da doença. “O caso de meningite não foi com um paciente brasileiro, mas dada a proximidade na fronteira, a Sesacre ofereceu esse suporte aos profissionais de Plácido de Castro”.

O problema da doença é que a meningite, que pode causar a morte, se transmite no contato de pessoa a pessoa, sendo o contágio por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções das vias aéreas superiores (do nariz e da garganta). Por isso, a Sesacre monitora a situação dos familiares que tiveram contato com o paciente que teve o caso da doença confirmado.

Para evitar a doença, é preciso se vacinar. Existem três vacinas contra meningite meningocócica no país, mas apenas para meningite C está disponível na rede pública de saúde e é indicada uma dose aos 3 meses, outra aos 5 meses e um reforço com 1 ano de vida. É indicado ainda tomar outro reforço entre 11 e 14 anos.