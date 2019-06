Confira os cursos de tecnologia disponíveis com a nota do Enem

Pensando nisso, separamos alguns cursos de TI

Hoje em dia não conseguimos imaginar a vida sem tecnologia. Dos celulares e tablets aos games e, o mais recente conceito de ‘internet das coisas’, que vem, cada dia, se inserindo no cotidiano das pessoas. Não apenas fazer uso, mas quando o assunto é tecnologia existem aqueles que gostam de trabalhar diretamente com esse produto da ciência e engenharia.

Para quem ainda não escolheu uma profissão ou quer mudar de área e se identifica com o ramo tecnológico pode utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar em uma universidade. Afinal, a área de tecnologia está em alta no mercado e existem diversos cursos que possibilitam atuar nesse setor que está bastante aquecido.

Separamos alguns cursos de TI, confira abaixo:

Engenharia de Software

O engenheiro de software é preparado durante a graduação para projetar e desenvolver programas, aplicativos e softwares em geral. A duração média do curso é de cinco anos. Entre as possibilidades, esses profissionais podem atuar no suporte e gerenciamento de redes de computadores em empresas de portes variados.

Análise de Desenvolvimento de Sistemas

Possui titulação tecnológica e durante a faculdade os estudantes são preparados para analisar, desenvolver, projetar e implementar sistemas computacionais de informação, bem como desenvolver habilidades para trabalhar em diversos ramos da Informática, seja criando, implementando ou desenvolvendo softwares e soluções tecnológicas para o mercado.

Ciências da Computação

Durante os quatro anos na faculdade, o estudante é preparado para desenvolver, implantar e manter sistemas visando atender aos objetivos estabelecidos quanto à qualidade, custos, prazos e benefícios. A grade curricular de Ciências da Computação na maioria das faculdades que ofertam o curso é composta por disciplinas como algoritmos e programação de computadores, inteligência artificial e administração e negócios.

Jogos Digitais

O curso é voltado para a criação de jogos e é ofertado nas modalidades tecnólogo e bacharelado. Durante a faculdade os estudantes passam por diversas matérias ligadas à criação de programas e ambientes de jogos, dominando ferramentas de informática e das diversas plataformas da criação de ambientes em 2D e 3D e da modelagem.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil