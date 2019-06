Campanha quer arrecadar doações para o Lar dos Vicentinos

Idosos que residem no Lar dos Vicentinos, em Rio Branco, estão precisando de doações de alimentos, produtos de higiene pessoas e roupas. A instituição alega que mesmo recebendo repasses do governo do Acre, ainda passa por dificuldades, já que o dinheiro não supre todas as necessidades dos moradores.

Pensando nisso, a Defensoria Pública do Estado do Acre lançou a campanha Defensoria Solidária, com posto de arrecadação na brinquedoteca do órgão, sala 104. A campanha destaca a necessidade de doações de leite, lavanda, shampoo, toalhas de banho e bermudas masculinas.

Os itens foram identificados como de maiores necessidades durante visita realizada pela assistente social Ana Flávia Queiroz e a pedagoga Reinildes Galvão, da DPE. As doações para os idosos do Lar dos Vicentinos podem ser entregues durante todo o dia na Defensoria Pública e a campanha deve se estender ate 5 de julho.

A campanha estimula também as doações em dinheiro, para ajudar na manutenção do abrigo de idosos. Podem ser feitas pela conta: 23877-5, agência:2358-2, Banco do Brasil. O Lar dos Vicentinos abriga atualmente 55 idosos, sendo 42 homens e 13 mulheres.