Durante as campanhas eleitorais há sempre uma grande preocupação dos candidatos em apresentar aos eleitores um “projeto”, ou, como preferem alguns, um plano de governo. É projeto prá lá, projeto pra cá. E os eleitores mais exigentes cobram muito: “Cadê o projeto”?

O da Frente Popular todo muito sabia de cor e salteado, o da Florestania, que começou em 1999 com a eleição de Jorge Viana. O atual governo também apresentou um projeto que a maioria esmagadora da população apoiou nas urnas (no 1º turno): fazer a mudança, arrancar os petistas do poder, acabar com essa raça e a tal Florestania.

Foi excelente para ganhar a eleição, mas para governar não! O tempo vai passando e o discurso de campanha vai se esvaziando. Sim, a mudança foi feita e agora? O governador, o vice, deputados estaduais, federais e senadores são signatários do projeto político da oposição. Não foi para brigar por cargos e espaços na máquina do Estado, que o PT foi acusado de aparelhar, que foram eleitos: foi para governar! Cadê o Plano de Governo? Cadê o projeto????????

. Sobre nota divulgada nesta coluna, em que diz que diz que se depender do grupo político da prefeita Fernanda Hassem a ex-deputada Leila Galvão morre de inanição, a prefeita de Brasileia esclarece que sempre esteve ao lado de Leila Galvão em seus mandatos.

. E que nos 16 anos em que ela faz parte do Partido dos Trabalhadores participou ativamente de suas campanhas e de seus mandatos contribuindo para o sucesso político de Leila.

. Sobre o resultado da eleição passada, Fernanda diz que é necessário dar atenção para o recado das urnas.

. A prefeita reitera que só deseja o bem para Leila Galvão, seja na vida pública e no pessoal.

. Antes que eu me esqueça:

. Só lembrando que, em política, quando se fala em “desidratar” ou “inanição” está falando de votos!

. Ao deixar a Secretaria de Saúde, o odontólogo Alysson Bestene pulou uma fogueira, saiu de um rabo de foguete!

. Como diz a irmã Maria do Círculo de Oração:

. “Recebeu de Deus o livramento”!

. Sugeri ao governador que nomeasse uns quatro oficiais do exército formados em medicina, enfermagem ou administração hospitalar para colocar as coisas nos eixos.

. Poderia ser também alguns procuradores!

. Porém, é necessário pagar melhor os profissionais da Saúde no Acre, os salários não compensam o sofrimento!

. Como diz o Boris Casoy:

. “Isso é uma vergonha”!

. Não há, por exemplo, um Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os médicos!

. Uma dívida com a categoria herdada do governo petista!

. Minoru, Socorro Neri, Pedro Longo, Emerson Jarude, coronel Ulisses, Bocalom, Angelim, Ney Amorim, Edvaldo Souza, Mara Rocha, Luziel, Calegário, Alan Rick, Jamyl Asfury…alguns dos nomes que estarão na disputa pela prefeitura de Rio Branco.

. O PV não volta mais atrás com o nome de Pedro Longo.

. Como diz o Chico Tripa, martelo batido e ponta virada!

. O general Santos Cruz, exonerado pelo presidente Bolsonaro, diz que a cada semana o governo produzia um festival de besteiras.

. Bolsonaro respondeu dizendo que ele, Santos Cruz, quando estava no cargo não dizia nada sobre besteiras.

. O que eu mais amo na democracia é que a cada quatro anos podemos mudar prefeitos, governadores, o presidente da república, deputados estaduais e federais.

. Senadores a cada oito anos!

. Espero um dia ainda ver o Brasil acabar com a reeleição dos políticos do Executivo com mandato de cinco anos.

. Estaduais e federais com direito apenas a uma reeleição!

. Senadores seis anos de mandato, oito é de lascar!

. O governador do Maranhão, ex-juiz federal Flavio Dino (PC do B) é o melhor do Brasil; ele acabou com as oligarquias políticas e libertou o povo da escravidão do coronelismo ofertando educação de qualidade.

. Educação muda um país!

. O vice-governador major Rocha tem um sonho: que a irmã, deputada federal Mara Rocha, seja candidata ao Senado em 2022.

. Foi a mais votada em Rio Branco na última eleição!

. Boa sexta-feira!