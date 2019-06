Agência Reguladora publica resolução que permite parcelamento de multas

As facções não dão trégua na capital e mais uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta sexta-feira (21). O jovem Romário Dávila Vasconcelos, de 24 anos, foi ferido com um tiro de escopeta na rua Gilberto Correia, no Conjunto Rosa Linda, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava caminhando na rua, quando um homem não identificado, em uma bicicleta, se aproximou e efetuou um disparo. Romário foi atingindo pelos chumbos na região das costas, braço e na cabeça. Mesmo ferido o jovem ainda conseguiu correr e pedir ajuda dentro de um mercantil.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). De acordo com o Médico do Samu, o estado de saúde do paciente é estável, com uma possível fratura na cabeça.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do criminoso e segue em busca de prender o autor do crime, até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.