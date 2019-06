Rio Branco recebe II Simpósio Acreano de Pecuária de Corte

A capital acreana vai receber o II Simpósio Acreano de Pecuária de Corte no final deste mês de junho. O evento, apoiado por instituições públicas do Estado, vai ocorre no próximo dia 28, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC) com uma vasta programação, durante todo o dia.

Para participar do simpósio, o interessado deve realizar inscrição através do site: www.simposiopecuariaac.com. A programação vai começar às 07h30 e se estenderá até às 19 horas e conta com apresentação de cinco importantes palestrantes da área, são eles: Francys Jhey Gomes, zootecnista do Mato Grosso do Sul, Dr. Carlos Maurício Soares, engenheiro agrônomo da Empresa no Acre, Dr. José Nélio de Souza, médico veterinário de Minas Gerais, Dr. Flávio Dutra de Resende, zootecnista de São Paulo e Dr. Pedro Veiga Rodrigues, zootecnista – Cargill/Nutron.

Os assuntos debatidos serão voltados para os princípios da gestão pecuária, forrageiras recomendados para o Acre, impacto econômico de ferramentas que aumentam a eficiência reprodutiva em vacas de corte, recria e terminação intensiva a pasto e castração de bovinos de corte.