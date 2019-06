Ribamar é deixado de lado e Ricardo França se torna “o queridinho” de Gladson Cameli com promessa de viver no Acre com “diárias gordas”

Acostumado a trabalhar nos bastidores, a vida do advogado Ricardo Augusto França, Chefe da Representação do Escritório de Apoio em Brasília do governo do Acre, mudou nas últimas semanas, devido o governador Gladson Cameli (Progressistas) tê-lo nomeado no início de junho para responder cumulativamente pelo cargo de Coordenador do Gabinete do Governador, sem acumular salário. Nos bastidores, o retorno efetivo de França ao Acre sinaliza que o governador e seu chefe da Casa Civil, o também advogado Ribamar Trindade não falam mais a mesma língua e que o chefe do Palácio Rio Branco já elegeu o seu novo “queridinho” e “confidente”.

Nos últimos dias, França tem sido presença constante nas agendas mais recentes de Cameli em Brasília, no Peru e agora ainda mais no Acre. A presença dele mudou completamente a estrutura do núcleo duro do governo do Estado e reforça uma disputa interna de poder. Até então o gabinete do governador era coordenado por Rosângela Pequeno que, segundo fontes governamentais, costuma responder diretamente ao conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Malheiro e ao chefe do Gabinete Civil Ribamar Trindade. A unção de Cameli sob França conta ainda com apoio de pessoas próximas de Ribamar, que já teria mudado de lado ao ver o Chefe da Casa Civil não conta mais com o poder de antes.

Mas a efetivação de França no Acre vai muito mais além do que de oficio, vem em benesses também. Agora sempre hospedado no Pinheiro Palace Hotel, França terá uma vantagem “que muitos no atual governo matariam para ter”: as diárias que variam de R$ 604,00 em agendas foram de Brasília e superior a R$ 1.000,00 quando for internacional. O fato é enquanto o novo “queridinho” de Cameli estiver no Acre receberá os valores fora o salário de R$ 19 mil.

As diárias que devem ser pagas a França ainda não foram disponibilizadas no Portal da Transparência.