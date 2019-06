Quem é o doido?!

Existe um senhor, na casa dos 60, simples, solitário, que sobrevive da ajuda de pessoas bondosas, frequenta diariamente a Assembleia Legislativa. Acompanha par e passo todos os acontecimentos no plenário, na imprensa e nos bastidores do Poder. As pessoas que não o conhecem tem ele como alguém com problemas mentais. O certo é que, depois de seguir toda a crise na base do governo, a confusão dos que reclamam por cargos ou de exonerações dos que já foram nomeados e as discussões acaloradas dos jornalistas na sala de imprensa saiu falando alto nos corredores da Casa do Povo. “O governo é uma usina de crises, a sua base na Assembleia é a casa da mãe Joana e a imprensa joga gasolina na fogueira, depois dizem que o doido sou eu”.

Casa da Mãe Joana, segundo o dicionário informal, “é uma expressão de língua portuguesa e significa lugar onde não possui leis, nem regras, onde ninguém é de ninguém, onde tudo é válido, a confusão predomina, a algazarra, a desorganização e cada um faz o que quer e o que bem entender”.

. O deputado Gerlen Diniz (Progressista) reconheceu aos jornalistas a crise na base do governo, mas na tribuna afirmou o contrário.

. O governador Gladson Cameli precisa azeitar sua base de apoio ou vai passar os quatro anos nesse chove não molha.

. A relação do governador com os deputados parece cólica de rim!

. O presidente da Mesa Diretora, deputado Nicolau Junior (Progressista), não tem um cargo no governo e é o que mais ajuda o Gladson.

. Nicolau age sempre para debelar crises!

. O desemprego é grande, a gula por cargos também!

. Afinal de contas Estado, prefeituras e governo federal são os maiores empregadores no Acre, os maiores patrões.

. Lembrando que Estado não é governo, são todas as instituições e os Poderes Judiciário e Legislativo.

. A crise econômica é crônica, aguda, profunda o jeito é se agarrar na viúva.

. Chega a denúncia de que o laranjal é grande em determinada instituição!

. Coisa feia!

. Depois reclamam das ações da Polícia Federal, MPF, MPE e TCE.

. Em conversa com o vice-governador major Rocha ele disse que a sua irmã, deputada federal Mara Rocha, seria a 3ª opção na linha de disputada da prefeitura da capital.

. Se Minoru Kimpara não tivesse aceitado vir para o PSDB, antes de Mara existe um outro nome muito bom não revelado por ele.

. Mas, como só falta marcar a data do casamento dos tucanos com Kimpara esse nome aparece mais na frente.

. Se o Rocha empenhou a palavra de que Minoru será o candidato tucano a prefeito, ele pode atar a rede na varanda e descansar.

. O Rocha tem defeitos, mas faltar com a palavra nunca vi!

. Ainda sobre o Rocha ele está criando um escritório em Cruzeiro do Sul, será a vice governadoria do Vale do Juruá.

. Como dizem os caiçaras de Iguape (SP): “Pouco do bobo esse zinho, hem”?!

. Se depender dos grupos políticos do ex-prefeito Deda, Maria Antônia e da prefeita Fernanda a Leila Galvão morre de inanição!

. Politicamente falando, é claro!

. 1ª semana de julho em Brasiléia com muita festança por conta do aniversario da cidade (3 de Julho).

. Festança, comilança e ziriguidum!

. Jesus passava pela região de Samária quando dez leprosos pediram para serem curados; Ele os curou, mas só um voltou para agradecer; o Filho de Deus exclamou:

. “Só este estrangeiro voltou para agradecer, onde estão os demais”?

. Deus ama um coração agradecido!

. A 1ª suplente de deputada federal Antônia Lúcia não abandona suas bases políticas, toda semana está no Acre visitando igrejas, amigos e correligionários.

. Antônia Lucia a única suplente com mais moral em Brasília do que deputados federais investidos em mandatos.

. A mãe do governador Gladson Cameli, dona Linda Cameli, ama o filho, expressa esse amor e briga como uma leoa nas redes sociais.

. A propósito, é voz corrente no meio da imprensa de que o governo deixa a desejar em muitas coisas, mas é um democrata, não guarda rancores, mágoas e reage as críticas com naturalidade.

. Como diz o Roberto, moto taxista: “Aprendeu com a mãe”!

. Porém e, entretanto, precisa melhorar urgentemente a Segurança e a Saúde, afinal de contas é o governador e é dele que se espera solução.

. Dra. Mônica vai uma boa sugestão:

. Convoque uma coletiva na sala anexa ao gabinete do governador e fale das primeiras medidas.

. É importante!

. Como dizia minha avó Maria Araújo, a dona Mariquinha, “não vim satisfazer, mas vim dar satisfação”.

. A seleção brasileira é muito burocrática, deixa os caras jogarem Tite!

. Grato deputado Edvaldo Magalhães, pela dica!

. Um bom feriado a todos! (e todas) ai!