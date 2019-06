Publicado resultado final do Processo Seletivo de cursos técnicos do Instituto Federal do Acre

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou o resultado final do Processo Seletivo 2019.2 de cursos técnicos. Os cursos ofertados são para os municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Tarauacá. A lista com os aprovados em cada curso pode ser encontrada no site do Ifac, no menu Editais, Ensino, 2019.

Os aprovados no processo seletivo de cursos técnicos devem comparecer ao campus para realizar a matrícula no período de 24 a 28 de junho. No ato da matrícula, é necessário apresentar uma foto 3×4 recente, além de cópia e original dos documentos descritos no edital.

Candidatos que não tiverem o nome na lista de convocados na 1ª chamada, poderão comparecer à reunião pública para manifestação de interesse nas vagas remanescentes. As datas e horários das reuniões públicas serão divulgados no dia 02 de julho, no site do Ifac.