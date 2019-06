Plataforma promete resolver problemas entre consumidores, produtos ou serviços

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve na manhã desta terça-feira, 18, na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE -, onde se reuniu com a Coordenadora-Geral de Infraestrutura Educacional, Patrícia Costa, para tratar da liberação de recursos para obras de construção, reforma e ampliação de escolas e creches na Capital e cidades do interior. O parlamentar estava acompanhado do Presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), Francineudo Costa, e do Secretário Estadual de Educação, Prof. Mauro Sérgio.

Durante a reunião, Alan Rick solicitou à coordenadora prioridade para diversas obras importantes para o Acre, entre as quais a construção da Nova Escola Justiniano Serpa em Marechal Thaumaturgo; construção da cobertura e reforma da quadra da Escola José Plácido de Castro em Porto Acre; reforma da Escola de Ensino Médio José Gurgel Rabello em Feijó; reforma e ampliação da Escola Socorro Frota em Brasiléia; construção da Creche do Miritizal e de duas quadras cobertas em Cruzeiro do Sul; construção da Escola Pôr-do-Sol em Epitaciolândia; construção da nova Escola Raimundo Ermínio de Melo em Sena Madureira; construção da nova Creche de Xapuri; pagamento da obra (já em andamento) da Creche Dona Bela em Bujari e pagamento da obra (também em andamento) da Escola do Benfica em Rio Branco.

“Solicitamos também apoio para liberação de recursos que atendam aos projetos da Secretaria de Educação do Estado. Pedimos, ainda, que o FNDE seja parceiro na realização de obras e na expansão dos cursos técnicos e profissionais do IEPTEC. O FNDE nos explicou que está com restrição orçamentária, mas, assim que houver orçamento, o órgão estará disponível para atender nossas demandas que são fundamentais para a melhoria da qualidade do ensino no Estado”, destaca Alan Rick.

ORLA DE CRUZEIRO DO SUL

Atendendo solicitação feita por Alan Rick, a Bancada Federal do Acre esteve reunida na tarde desta terça-feira, (19), com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para tratar da construção da Orla de Cruzeiro do Sul. Estavam presentes à reunião a Senadora Mailza Gomes e o Deputado Federal Jesus Sérgio. Também foi feita uma solicitação ao ministro para pagamentos de uma série de empenhos de obras de pavimentação e recapeamento de vias de vários municípios acreanos.

Na reunião, o prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro relatou ao Ministro e sua equipe a difícil situação de quem usa as embarcações como transporte ou para escoar sua produção rural. “Há duas semanas, antes mesmo da explosão que vitimou cinco pessoas, eu já tinha ido ao Ministério junto com o prefeito Ilderlei apresentar a necessidade da construção da encosta, do Porto e da Orla de Cruzeiro do Sul. O Ministro Canuto está sensível à situação e buscará juntamente com a bancada e a prefeitura, o melhor caminho para a construção dessa obra de vital importância para o município”, disse Alan Rick.