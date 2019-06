Mara Rocha visita o Estado-Maior do Exército para tratar sobre segurança na fronteira

Na tarde desta quarta-feira, (19), a deputada federal Mara Rocha (PSDB) participou de audiência com o General Braga Netto, Chefe do Estado-Maior do Exército, para tratar sobre segurança na Fronteira do Acre.

A parlamentar entregou ofício ao General solicitando o apoio do Exército Brasileiro com um plano de proteção às fronteiras, de forma a coibir a entrada de drogas através do Acre.

O General informou à parlamentar que esteve em reunião, no dia anterior, com o Comandante do Exército do Peru, para discutir operações conjuntas na região. Informou, ainda, que a situação nas fronteiras do Acre já é uma pauta prioritária no Exército.

Segundo o oficial, o tráfico de drogas na região amazônica se tornou mais grave por conta do sucesso do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) na região de Mato Grosso do Sul, que levou os traficantes a buscarem outros pontos menos vigiados.

“Nosso planejamento é levar o SISFRON para a região amazônica o mais rápido possível e conto com o apoio da parlamentar para nos ajudar a levantar recursos para isso”, afirmou o General.

Mara Rocha se comprometeu a garantir emendas na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para estender o alcance do SISFRON. “Farei todo esforço para que a Comissão de Segurança Pública garanta recursos para o SISFRON. Se combatermos o tráfico nas fronteiras, certamente diminuiremos a violência nas cidades”.

“Saio dessa reunião muito feliz, pois o General Braga Netto me deu a garantia de que levará meu pleito à apreciação do Alto Comando do Exército, na próxima semana, e que pretende colocar a inteligência do Exército para colaborar com a Segurança Pública do Acre”, afirmou Mara Rocha.

O General aproveitou a reunião para convidar a deputada Mara Rocha a liderar a Bancada do Acre em uma visita ao SISFRON, para que os parlamentares possam conhecer as potencialidades do Sistema na segurança da fronteira.