Igreja se une a PM para tirar jovens das facções

O senador Sérgio Petecão (PSD) publicou texto em sua página no Facebook na manhã desta terça-feira, (18), preocupado com a votação desta tarde em que os senadores decidirão se derrubam ou não o decreto das armas de Jair Bolsonaro (PSL).

“Hoje aqui no Senado deveremos votar um projeto que mexe com a vida das pessoas. Impressionante o interesse de empresas e grupos nesse projeto. Preocupado com a vida são poucos! Ontem fiz uma pergunta a um grupo de amigos do PSD que sempre que precisei nos momentos mais difíceis sempre estão ao meu lado, ouvi também algumas pessoas que sempre procuro aqui no senado para formar minha opinião”, disse Petecão, afirmando – acreditem! – ter ficado surpreso ao descobrir “até que nas redes sociais existem um tal de robô”.

A preocupação de Petecão não é sem fundamento. Seu pai foi assassinado quando ele tinha apenas 14 anos e isso, claro, deixou marcas.

“Confesso que uma vez com medo arrumei uma arma, a mulher lá em casa fez uma grande confusão. Cuidado com essa arma para as crianças na pegar. Lembro que minha mãe sempre dizia, menino não mexe com arma. Mais o que mais me chocou foi o assassinato de meu pai quando tinha 14 anos. É por isso é por outras que vou procurar ouvir a todos para que possa tomar a decisão correta. Pois, o que mais me chama a atenção é falta de informação das pessoas, que não sabem diferenciar POSSE de PORTE de armas”, disse o senador em sua rede social.