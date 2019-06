Empresárias lançam projeto compre de uma mamãe

O mercado Acreano vive uma crise, mas nem por isso a turma desiste de investir. Uma das novidades deste mercado é o projeto compre de uma mamãe que vem sendo divulgado pela empresária Ana Ferreira nas redes sociais.

Um dos motes do projeto é a valorização da maternidade no empreendedorismo, priorizando a criação dos filhos com os bons negócios

“Na reunião do projeto #compredeumamamae, tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho como terapeuta holística e falar um pouquinho sobre propósito e nosso potencial como co-criadores. Como mamãe empreendedora, não perdi a oportunidade de ir. A Clarinha foi comigo e ficou com o papai no hall do hotel me aguardando. Obrigada @albuquerque_treinamento, amor e parceria sempre!”, explica Ana Ferreira.